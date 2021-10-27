Сибирячка пожаловалась на просроченный сыр в магазине

Через упаковку плесень не было видно. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска купила сыр с плесенью в одном из супермаркетов. Изначально она не увидела проблемы, да и срок годности стоял до 2022 года. Женщина принесла продукты домой, распаковала сыр и была крайне удивлена.

— Магазин в целом хороший, но данная ситуация меня сильно расстроила, — пишет сибирячка на сайте «Flamp». — Кроме того, в тот же день на кассе не пробили скидку на другой товар, хотя она наклеена прямо у штрих-кода. Пришлось делать возврат средств с дальнейшим пробитием по нужной цене.

По словам женщины, товар возвращать она не пошла. Однако впечатление о магазине у нее испортилось.

В комментариях новосибирцы возмутились произошедщему:

— Мы в этом магазине купили селедку и отравились всей семьей.

— Сыр «подорожал», сам того не зная.

— Больше не пойдем в этот магазин.

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