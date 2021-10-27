Владимир Кехман назначен новым гендиректором МХАТ имени Горького

Владимир Кехман займет должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького. Фото: Влад КОМЯКОВ

Владимир Кехман займет должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

— Владимир Кехман назначен генеральным директором театра МХАТ им. М. Горького. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую он занимал в новосибирском оперном театре, придет Дмитрий Юровский, — сообщили в минкульте.

Напомним, Владимир Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве. Должность гендиректора новосибирского оперного театра он занимал с 2015 по 2017 год. В 2017 году он взял отпуск по уходу за ребенком и отстранился от работы на три года.

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