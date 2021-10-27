В Новосибирске две столкнувшиеся иномарке перегородили трамвайные пути

Движение трамваев временно приостановлено.
В Новосибирске две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд трамваям. ДТП случилось днем в среду, 27 октября, в Заельцовском районе. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.
— Кроссовер Nissan X-Trail неудачно развернулся возле дома №179а на улице Дуси Ковальчук перед другим кроссовером Toyota Highlander, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».
В результате столкновения никто не пострадал, но «Тойота» блокировала движение трамваев в сторону площади Калинина.
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