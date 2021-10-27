В Новосибирской области с начала года помогли двум тысячам бездомных

В Новосибирской области с начала 2021 года помогли почти 2 тысячам бездомных. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области с начала 2021 года помогли почти 2 тысячам бездомных. В областном центре соцадаптации людям помогали восстановить документы, получить горячее питание, одежду, ночлег и помощь в поисках работы.

— В отделении срочной помощи центра предоставляют бесплатное горячее питание, временное жилье, обеспечивают одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Но эти услуги носят разовый характер. Для более длительного проживание существует дом ночного пребывания, где людям уже как раз помогают с документами и так далее. Помощь в учреждении можно получить круглосуточно, — пояснил замминистра труда и соцразвития региона Владимир Машанов.

В центре сибирякам предоставляют ночлег. Фото: Правительство Новосибирской области

Так, в отделение срочной помощи в 2021 году обратились уже 1936 человек, а постояльцами дома ночного пребывания стали 145 человек. С этого также стартовал проект, в рамках которого специалисты центра патрулируют улицы города в поисках мест скопления бездомных. Специалисты раздают людям горячее питание и рассказывают им о том, какую поддержку они могут получить в центре.

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