Губернатор Андрей Травников сообщил о росте темпов строительства нового ЛДС в Новосибирске. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совместное заседание региональных организационных комитетов по подготовке к МЧМ-2023. В мероприятии участвовали Губернатор Омской области Александр Бурков, первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» Дмитрий Курбатов. Об этом рассказали в Правительстве Новосибирской области.

— Новосибирская область активно ведет работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с «Федерацией хоккея России». Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы — темпы строительства значительно выросли, — отметил Андрей Травников.

На объекте ЛДС уже проделан огромный комплекс работ. Так, на сегодняшний день здесь закрывают тепловой контур здания. На ЛДС уже смонтировали перекрытия кровли. Также рабочие монтируют фасад и стеклопакеты. Внутри объекта ведется заливка полов, трибун, а также прокладка отопительных систем, установка вентиляции, водоснабжения и монтаж специальной плиты для ледового корта в зале для тренировок. Около ЛДС также строят павильон, где появится зона касс и зона, где будут досматривать посетителей.

В правительстве также добавили, что существенно продвинулась и подготовка объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, которые нужны для полноценного функционирования ЛДС. Речь идет о развязках, дорогах, ливневом коллекторе, пешеходном переходе и очистных сооружениях.

График всех работ, которые ведутся на строительстве ЛДС, строго контролирует Минстрой Новосибирской области.

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