В Новосибирской области подвели первые итоги нацпроекта «Образование»-2021 . Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 27 октября, стало известно , что в 2021 году на реализацию нацпроекта «Образование» в Новосибирской области предусмотрено свыше 3,3 миллиардов рублей. Так, в 2021 году в регионе создали 105 центров образования «Точка роста», отремонтировали 6 спортзалов в школах, а также открыли более 43 тысяч дополнительных мест дополнительного образования. Также в Новосибирской области в рамках нацпроекта строят новые школы. Предварительные итоги по нацпроекту подвели в Министерстве образования Новосибирской области.

— В общей сложности за 4 года мы откроем 357 «Точек роста», которые нам позволят развивать направления дополнительного образования, проводить уроки естественно-научного цикла, это особенно важно для отдаленных школ сельских территорий, — подчеркнул министр. — Совместно с муниципалитетами в рамках нацпроекта мы запускаем проект «Сетевой учитель», когда педагоги из лучших школ с использованием дистанционных технологий будут заниматься преподавательской деятельностью в тех школах, где существуют вакансии по определенным предметным областям, — сказал министр образования Сергей Федорчук.

Также в области активно реализуют региональный проект «Цифровая образовательная среда». Его главная задача — обеспечить школы новой необходимой техникой, а также современным оборудованием. Кроме того, благодаря еще одному региональному проекту, «Успех каждого ребенка», в области открыли более 43 тысяч мест в организациях дополнительного образования.

Как добавил Сергей Федорчук, Новосибирская область вошла в государственную программу по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства. Так, в регионе возведут 7 школ в 2022-2023 годах. 5 из них появятся в Новосибирске, еще две — в Новосибирском районе. Благодаря этому в области появятся около 9 тысяч мест для школьников на тех территориях, которые активно застраивают новыми домами.

Кроме того, в области в период 2022-2026 годов капитально отремонтируют несколько школ. Речь идет о 14 образовательных учреждениях. Объем средств, выделенный на эти цели, составляет примерно 541 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

То, как нацпроект «Образование» реализуется на территории региона, контролируют власти Новосибирской области.

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