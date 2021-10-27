«Он ударил меня в руку и грудь»: сибирячка пожаловалась на охранника, пытавшегося выгнать ее из бассейна

Женщина всегда ходит в этот бассейн.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сибирячка пожаловалась на охранника, пытавшегося выгнать ее из бассейна. По словам девушки, она вышла оттуда в раздевалку за 7 минут до закрытия. Видимо, это не понравилось охраннику и он решил поторопить посетительницу.
— Я вышла из раздевалки с мокрой головой за 7 минут до закрытия (как и обычно, и времени мне хватает на все). Охранник начал мне в след орать,что я не успею высушить голову, на что я сказала успею и пошла в цоколь. Мужчина последовал за мной, — пишет жительница Новосибирска на сайте.
По словам посетительницы, охранник выключил свет, ударил ее в руку и грудь, а после выключил фен из розетки.
— После произошедшего в цоколе, я в растерянности и по сути испуге от всего, увидела что в холле было человек 6-8, но он продолжал ходить за мной и по сути выгонять как поршивого пса их холла чуть ли не босиком, — говорит девушка.
Сибирячка не собирается оставлять хамство охранника без внимания и хочет написать заявление в разные инстанции.
В комментариях новосибирцы поддержали девушку.
— Сразу нужно было идти и писать заявление в полицию.
— Это просто ужас. Развелись хозяева с синдромом вахтера.
— Напишите им на электронную почту.
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