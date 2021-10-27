«Он ударил меня в руку и грудь»: сибирячка пожаловалась на охранника, пытавшегося выгнать ее из бассейна

Женщина всегда ходит в этот бассейн. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка пожаловалась на охранника, пытавшегося выгнать ее из бассейна. По словам девушки, она вышла оттуда в раздевалку за 7 минут до закрытия. Видимо, это не понравилось охраннику и он решил поторопить посетительницу.

— Я вышла из раздевалки с мокрой головой за 7 минут до закрытия (как и обычно, и времени мне хватает на все). Охранник начал мне в след орать,что я не успею высушить голову, на что я сказала успею и пошла в цоколь. Мужчина последовал за мной, — пишет жительница Новосибирска на сайте.

По словам посетительницы, охранник выключил свет, ударил ее в руку и грудь, а после выключил фен из розетки.

— После произошедшего в цоколе, я в растерянности и по сути испуге от всего, увидела что в холле было человек 6-8, но он продолжал ходить за мной и по сути выгонять как поршивого пса их холла чуть ли не босиком, — говорит девушка.

Сибирячка не собирается оставлять хамство охранника без внимания и хочет написать заявление в разные инстанции.

В комментариях новосибирцы поддержали девушку.

— Сразу нужно было идти и писать заявление в полицию.

— Это просто ужас. Развелись хозяева с синдромом вахтера.

— Напишите им на электронную почту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.