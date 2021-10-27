Парк рядом с новым ЛДС в Новосибирске благоустраивают с опережением графика. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске продолжают облагораживать территорию рядом с новой ледовой ареной в Кировском районе города. Так, работы по благоустройству парка идут с опережением графика. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Известно, ход работ в среду, 27 октября, проверил Денис Архипов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Площадь благоустройства охватывает 15,5 гектаров, а площадь озеленения составляет 12 гектаров. Что касается площадок тротуаров, то они занимают 3,5 гектара.

— Сегодня здесь хорошо видно, что Новосибирск получит совершенно новое очень обширное общественное пространство, которое будет объединять территорию ледовой арены, реку Обь и дотянется до Бугринской рощи. Работы сейчас идут с опережением графика, самый тяжелый этап выполнен: практически завершена вертикальная планировка территории, устройство покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладка водоотводных труб. Завершение объекта планируется летом 2022 года», — сообщил министр.

В правительстве добавили, на благоустройство территории, прилегающей к ЛДС, в 2020 году заключили контракт. Сумма, которую направят на эти цели, составляет 442 миллионов рублей. Сейчас на участке уже расчистили территорию от пней и кустарников. Кроме того, заканчиваются работы по прокладке труб водоснабжения, электрического кабеля. Также рабочие устанавливают системы видеонаблюдения и оповещения. Средства, направленные на это, составили 89,3 миллионов рублей.

Ход работ контролируют власти Новосибирской области.

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