В Новосибирске депутат Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета в красном кокошнике

Кокошник ей подарили на день рождения. Фото: @hellpad

Депутат Хельга Пирогова пришла в красном кокошнике на очередную сессию горсовета, которая состоялась 27 октября. Решение прийти в нем на собрание было принято ее подписчиками. Она выложила в Твиттер фото в кокошнике и написала:

— Мне подарили кокошник! 700 лайков и я приду в нем на сессию депутатов, — написала Хельга в своей соцсети.

Свое обещание перед подписчиками она сдержала и пришла в нем на сессию в горсовет. Сейчас уже фотография собрала более 2300 лайков.

— Стильная депутат от Новосибирска — Хельга Вадимовна Пирогова!

— Судя по лайкам, три раза надо прийти (в кокошнике).

— Кокошник — это прям тема! и вам идет, — написали под постом подписчики Пироговой.

По словам девушки, она рада, что предложение поддержало такое количество людей.

— Я еще в предвыборных речах говорила, что хочу стряхнуть бронзу со статуса депутата, вот последовательно этим и занимаюсь. Вообще люблю русскую культуру, и кокошник, который я давно себе хотела, это один из способов выразить. Рада, что многим нравится и многие одобряют, — рассказала КП-Новосибирск Хельга Пирогова.

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