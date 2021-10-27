В Новосибирске депутат Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета в красном кокошнике

Кокошник ей подарили на день рождения. Фото: @hellpad
Депутат Хельга Пирогова пришла в красном кокошнике на очередную сессию горсовета, которая состоялась 27 октября. Решение прийти в нем на собрание было принято ее подписчиками. Она выложила в Твиттер фото в кокошнике и написала:
— Мне подарили кокошник! 700 лайков и я приду в нем на сессию депутатов, — написала Хельга в своей соцсети.
Свое обещание перед подписчиками она сдержала и пришла в нем на сессию в горсовет. Сейчас уже фотография собрала более 2300 лайков.
— Стильная депутат от Новосибирска — Хельга Вадимовна Пирогова!
— Судя по лайкам, три раза надо прийти (в кокошнике).
— Кокошник — это прям тема! и вам идет, — написали под постом подписчики Пироговой.
По словам девушки, она рада, что предложение поддержало такое количество людей.
— Я еще в предвыборных речах говорила, что хочу стряхнуть бронзу со статуса депутата, вот последовательно этим и занимаюсь. Вообще люблю русскую культуру, и кокошник, который я давно себе хотела, это один из способов выразить. Рада, что многим нравится и многие одобряют, — рассказала КП-Новосибирск Хельга Пирогова.
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