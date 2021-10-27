В Новосибирске 31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский СК возбудил уголовное дело на 31-летнего мужчину. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, вменяя пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, с июня по сентябрь 2021 года сибиряк вместе с несовершеннолетней находился в квартире в Кировском районе Новосибирска. В этот промежуток времени он насиловал ребенка, — уточнили в ведомстве.

Известно, подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

— Следствие выполняет комплекс мер, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося, — добавили в СК.

Как пишет ряд СМИ, в изнасиловании подозревают отца девочки, который после развода продолжал жить в квартире с экс-супругой и общим ребенком. Именно бывшая жена и заявила о преступлении в полицию. Сам подозреваемый вины не признает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.