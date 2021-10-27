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Происшествия27 октября 2021 9:47

Врачи рассказали подробности о человеке, умершем в новосибирском медцентре

Медики скорой пытались спасти его, но ничего не вышло
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мария ГРИГОРЯН
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Врачи рассказали подробности о человеке, умершем в новосибирском медцентре.

Врачи рассказали подробности о человеке, умершем в новосибирском медцентре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности о человеке, который умер в фойе медицинского центра в Новосибирске. Трагедия случилась во вторник вечером, 26 октября, на улице Геодезической.

— Мужчине, которому стало плохо, был 71 год. Его пытались реанимировать медики Скорой помощи — однако усилия оказались напрасны, он умер, — рассказала КП-Новосибирск главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

Что стало причиной смерти сибиряка, установит судмедэкспертиза. В СК РФ по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что информация об инциденте уточняется.

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