В новосибирском банке сработала система «Антивор»

К новосибирскому банку съехались пожарные расчеты. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске к отделению банка на улице Дмитрия Донского, 33 съехались пожарные. По словам очевидцев, помещение заволокло дымом. Инцидент, случившийся в среду, 27 октября, прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В помещении банка сработала система пожаротушения порошкового типа. Это произошло, по предварительным данным, из-за выделения пара при сработке системы «Антивор». Эта система в свою очередь активировалась из-за скачка электроэнергии, — уточнили в ведомстве.

Кадры с места инцидента появились в соцсети. На них видно, как из отделения валил густой пар. Здание обследовали огнеборцы.

Смотреть видеосюжет К новосибирскому банку съехались пожарные.

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