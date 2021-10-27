Задержаны женщины и дети

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 14.38 в супермаркете в Горском микрорайоне была задержана 37-летняя женщина, пытавшаяся пронести без оплаты мимо кассы бутылку виски стоимостью 2104 рубля и домашние тапочки по цене 619 рублей. Задержанную передали сотрудникам полиции.

В 15.46 другая дама в магазине на улице Зорге намеревалась завладеть бутылкой коньяка стоимостью 500 рублей, но была замечена продавцами, задержана «гвардейцами» и передана в РОВД.

Крупная кража сладостей (шоколада, конфет и кофе) на сумму ни много ни мало 8700 рублей была предотвращена вчера в 19.22 в магазине на улице Троллейной. Двое несовершеннолетних парней после задержания охранниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ раскаялись и товар оплатили. Учитывая это, подростков отпустили.