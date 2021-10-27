В МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре до 20 метров в секунду

Порывы ветра достигнут 20 метров секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцев предупреждают о сильном ветре и его последствиях. Порывы ветра на этой неделе будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней, до 29 октября включительно, ожидается прохлада и порывы ветра до 18-20 метров в секунду. Ночью местами заморозки до -10 градусов. Следите за прогнозом погоды и будьте бдительны, — предупреждает ведомство.

В МЧС также напоминают гражданам, что при таких погодных условиях могут возникнуть следующие проблемы: повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Необходимо быть осторожными и бдительными, добавили в ведомстве.

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