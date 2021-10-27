В Новосибирске изменится график работы метрополитена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске с субботы, 30 октября, изменится график работы метрополитена. Метро в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

— В случае увеличения потока пассажиров предусмотрены дополнительные поезда, — добавили в пресс-службе метрополитена.

Известно, интервал движения между поездами, как правило, в часы-пик равен 3 или 3,5 минутам. В обычное время перерыв между поездами составляет 5 минут.

Как ранее писала КП-Новосибирск, с 30 октября в Новосибирской области вводятся новые ограничения из-за ковида. Действовать они будут, как минимум, до конца 2021 года.

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