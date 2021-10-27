В Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажке

Горит квартира на 4-ом этаже. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В среду, 27 октября, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Блюхера, загорелась квартира в газифицированной пятиэтажке. Кадры с места инцидента выложили в группу «Инцидент Новосибирск» очевидцы.

— В 11:24 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о дыме из квартиры в пятиэтажном доме по ул. Блюхера. На момент прибытия с четвертого этажа шел черный дым, в подъезде также присутствовало задымление, — сообщает ГУ МЧС по НСО.

Пострадавших нет. Сейчас производится ликвидация пожара. Звенья газодымозащитной службы проверяют подъезд дома.

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