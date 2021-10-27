Андрей Травников заявил о действии новых ограничений из-за ковида до конца 2021 года

Основная цель мер — снижение заболеваемости коронавирусом в регионе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 28 октября, стало известно, что новые ковидные ограничения, которые вводятся в Новосибирской области с 30 октября, будут действовать в регионе до конца 2021 года. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

— Ограничительные меры — система контроля QR-кодов или тестов ПЦР при допуске на мероприятия с численностью от 100 человек, действующая обязательная вакцинация для сотрудников ряда профессиональных отраслей, ограничения на работу павильонов и на работу аквапарка, предприятий общепита в ночное время, за рядом исключений, перевод на удаленную работу сотрудников 60+ и предоставление двух оплачиваемых дней для тех, кто решил вакцинироваться или ревакцинироваться. Срок действия всех этих дополнительных мер до конца 2021 года. В первую очередь на неделю, но эти меры продолжат действовать и после 7 ноября, — сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

Он добавил, что власти пока ограничиваются таким пакетом мер. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут приняты дополнительные ограничительные меры.

— Этого, конечно, очень не хотелось бы. Не хотелось бы идти на жесткие меры. Мы будем стараться отодвигать такие решения. Однако, если из-за ухудшения обстановки они потребуются, мы их немедленно примем, — добавил Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.