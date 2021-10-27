Новосибирцы пожаловались на задержку посылок «Курьер Сервис Экспрессом»

Посылки не доходят до новосибирцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска массово жалуются на работу службы доставки посылок «Курьер Сервис Экспресс». Кроме того, сибиряков не устраивает то, что они не могут дозвониться до компании, чтобы забрать посылку. А еще, по словам сибиряков, в компании меняют место получения отправлений без предупреждения. Негативные отзывы появились на «2ГИС».

— Заказ пришел 3 октября 2021 на склад, на сайте КСЭ доставка в постомат была указана на 7 октября. Сегодня 23 октября, тишина полная, звонить и узнавать абсолютно бесполезно! Куда пропадают посылки?

— Ужас! Оператор позвонил, говорит, я вам ничего не повезу на адрес. Перенаправлю на Маркса 22, на следующий день забирайте. Приезжаю, а она на Писарева! Так и не объяснили, что к чему. Это дно!

— Как у вас забрать посылку? Уже лежит 3 недели, дозвониться невозможно, написать тоже.

— Просто ужасная курьерская служба, персоналу просто плевать на клиентов.

— Самая ужасная контора по доставке, которая может быть. Я надеюсь, их скоро закроют. Посылки вернуть невозможно. Они просто воруют чужие доставки, — пишут новосибирцы на сайте.

В компании прокомментировали возникшие трудности. Там заявили, что делают все, чтобы доставить заказы как можно скорее.

— На текущий момент, в связи с поступлением большого количества отправлений, наблюдается увеличение сроков доставки по заказам из интернет-магазинов, — объяснил представитель «Курьер Сервис Экспресс».

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