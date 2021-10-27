Пьяный водитель устроил драку в центре Новосибирска

Водитель оставил машину посреди дороги и ушел. Фото: "АСТ-54"

На улице Кирова в Новосибирске пьяный водитель «ВАЗа» устроил потасовку. Инцидент случился днем 26 октября на улице Кирова. Конфликт произошел из-за того, что пьяный сибиряк едва не устроил ДТП, а замечания других участников движения привели его в бешенство. Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали в соцсети.

— Он пытался продолжить движение по заданному маршруту, обещал сжечь нам автомобиль, а в конечном итоге, бросив машину и собрав сумочки, они просто ушли, заявив, что машина краденая и им все равно, — написал участник конфликта в группе «АСТ-54».

На место происшествия выезжал экипаж ГИБДД.

— 26 октября в 16:15 в ГИБДД поступила информация о конфликте на проезжей части улицы Кирова. На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. По указанному адресу никого из граждан не оказалось. Легковушку, брошенную на дороге, эвакуировали на спецстоянку за нарушение ПДД. В настоящее время проводится проверка сотрудниками ГИБДД и отдела полиции. В ходе проверки установят владельца транспортного средства и все обстоятельства конфликта, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Также в ведомстве пояснили, что «ВАЗ» в розыске и угоне не числится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.