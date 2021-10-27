В Новосибирске сломавшаяся фура заблокировала движение. Фото: "АСТ-54".

В среду, 27 октября, в Новосибирске на улице Большевистской сломалась фура. Это произошло, когда водитель грузовика пытался развернуться. Неподвижный большегруз заблокировал движение машин.

— Это произошло рядом с домом №177 к1. Движение в сторону центра города было полностью перекрыто. На участке появилась огромная пробка — она начиналась от развязки Бугринского моста, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

В настоящий момент фуру удалось починить — машина уехала. Движение на дороге восстановлено.

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