Ответственная за ЛДС организация требует через суд от строителей 43 миллиона рублей

Слушания по делу пройдут 22 и 30 ноября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске в арбитражный суд подано два иска на строителей ЛДС. Их сумма составляет 43 миллиона рублей. Инициатором иска стала ответственная за объект компания. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Первый иск на сумму 29,66 миллионов рублей ГКУ НСО «Арена» подала на ответственную за строительство ЛДС фирму, сумма второго иска составляет 13,86 миллионов рублей. Судебные заседания запланированы на 22 и 30 ноября текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Ледовый дворец к МЧМ-2023 года строится с отставанием от плана. Главной причиной стало то, что на объекте не хватает рабочей силы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.