Эксперты рассказали, с чем связан дефицит автомобилей в Россиии

Машин все меньше, а интерес покупателей больше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россиянам приходится переплачивать за машины в условиях большого дефицита на рынке. Такой расклад устраивает автодилеров: они начинают навязывать много дополнительных опций покупателю. На сегодня главная проблема российского авторынка — нехватка электронных компонентов (чипов), хотя правильнее назвать проблему общемировой.
— На сегодня существует глобальный дефицит электронных микрокомпонентов, который образовался в прошлом году из-за высокого спроса на чипы производителей компьютеров, смартфонов и другой техники. Производство самих чипов быстро увеличить невозможно, — пояснил порталу «News.ru» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
Рост цен напрямую связан с тем, что машин у автодилеров не хватает, а интерес у покупателей сохраняется. Ежемесячно цены на машины поднимаются, так, например, цена легковушки в августе в среднем была — 2,14 млн рублей, а это на 21% больше, чем в начале года.
Если на пять машин приходится десять покупателей, то в таком случае автодилер называет ту сумму, которую готовы отдать эти пять покупателей, то есть кто даст большую сумму, добавил Удалов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер