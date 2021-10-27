Эксперты рассказали, с чем связан дефицит автомобилей в Россиии

Машин все меньше, а интерес покупателей больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам приходится переплачивать за машины в условиях большого дефицита на рынке. Такой расклад устраивает автодилеров: они начинают навязывать много дополнительных опций покупателю. На сегодня главная проблема российского авторынка — нехватка электронных компонентов (чипов), хотя правильнее назвать проблему общемировой.

— На сегодня существует глобальный дефицит электронных микрокомпонентов, который образовался в прошлом году из-за высокого спроса на чипы производителей компьютеров, смартфонов и другой техники. Производство самих чипов быстро увеличить невозможно, — пояснил порталу «News.ru» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Рост цен напрямую связан с тем, что машин у автодилеров не хватает, а интерес у покупателей сохраняется. Ежемесячно цены на машины поднимаются, так, например, цена легковушки в августе в среднем была — 2,14 млн рублей, а это на 21% больше, чем в начале года.

Если на пять машин приходится десять покупателей, то в таком случае автодилер называет ту сумму, которую готовы отдать эти пять покупателей, то есть кто даст большую сумму, добавил Удалов.

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