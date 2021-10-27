Пробки в Новосибирске на утро 27 октября 2021 года: затор на улице Ватутина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 27 октября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 27 октября 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по Котовского, Станиславского, Троллейной и Титова также затруднено. Сложно проехать по улицам Степной, Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также затруднено движение по улицам Зыряновской, Гурьевской, Восход, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 27 октября, составил 6 баллов.

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