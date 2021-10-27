Группа «Алиса» рассказала о причине отмены концерта в Новосибирске

Концерт отменили из-за ограничительных мер по ковиду Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске будет отменен концерт ленинградской рок-группы «Алиса». Он должен был пройти 28 октября. Об этом сообщили организаторы и участники группы в прямом эфире в соцсети «ТикТок».

— Экстренный выход в прямой эфир связан с ближайшими концертами, которые должны были состояться в Новосибирске и Екатеринбурге. Обстоятельства происходят следующим образом, что с утра мне поступил звонок с Новосибирска, в клуб. Позвонили некие административные чины и сказали, что концерт не дадут провести в том виде, в котором и планировали мы его провести, — рассказал организатор концертов группы «Алиса».

Также он заявил, что как организатор несет ответственность за здоровье и жизни зрителей. Поэтому решили отменить выступления. Тем, кто приобрел билеты, вернут деньги.

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