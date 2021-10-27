В новосибирском медицинском центре умер человек. Фото: "АСТ-54".

В медцентре на улице Геодезической в Новосибирске умер человек. Об инциденте, который случился во вторник, 26 октября, в соцсети рассказали очевидцы.

— Его пытались спасти врачи «скорой помощи», но их усилия оказались напрасны, — поделился свидетель случившегося в группе «АСТ-54».

Очевидец выложил в Сеть видео с места событий. Он снял происходящее с балкона. На кадрах видно, в фойе центра лежало накрытое тело, а у входа в организацию стояла карета «скорой» со включенными маяками.

Что стало причиной случившегося, установит Следственный комитет. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

Смотреть видеосюжет В новосибирском медцентре умер человек.

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