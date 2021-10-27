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Происшествия27 октября 2021 3:50

В новосибирском медицинском центре умер человек

Его пытались спасти врачи «скорой помощи»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В новосибирском медицинском центре умер человек. Фото: "АСТ-54".

В новосибирском медицинском центре умер человек. Фото: "АСТ-54".

В медцентре на улице Геодезической в Новосибирске умер человек. Об инциденте, который случился во вторник, 26 октября, в соцсети рассказали очевидцы.

— Его пытались спасти врачи «скорой помощи», но их усилия оказались напрасны, — поделился свидетель случившегося в группе «АСТ-54».

Очевидец выложил в Сеть видео с места событий. Он снял происходящее с балкона. На кадрах видно, в фойе центра лежало накрытое тело, а у входа в организацию стояла карета «скорой» со включенными маяками.

Что стало причиной случившегося, установит Следственный комитет. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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В новосибирском медцентре умер человек.
В новосибирском медцентре умер человек.
"АСТ-54".

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