В новосибирском медицинском центре умер человек. Фото: "АСТ-54".
В медцентре на улице Геодезической в Новосибирске умер человек. Об инциденте, который случился во вторник, 26 октября, в соцсети рассказали очевидцы.
— Его пытались спасти врачи «скорой помощи», но их усилия оказались напрасны, — поделился свидетель случившегося в группе «АСТ-54».
Очевидец выложил в Сеть видео с места событий. Он снял происходящее с балкона. На кадрах видно, в фойе центра лежало накрытое тело, а у входа в организацию стояла карета «скорой» со включенными маяками.
Что стало причиной случившегося, установит Следственный комитет. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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