Погода в Новосибирске на 27 октября 2021 года: в городе резко похолодало

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 27 октября 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 27 октября 2021 года будет холодной и ветреной. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— В среду, 27 октября, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +1…+3 градуса. Ветер будет дуть западный с порывами 6-1, местами до 16 метров в секунду, — обещают синоптики.

По информации сайта «Яндекс Погода», в среду, 27 октября, будет малооблачно. Температура воздуха днем составил -1…+1 градус. К вечеру похолодает до -3 градусов. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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