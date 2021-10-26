Шеф-повар составил топ блюд, которые сибиряки смогут приготовить на нерабочей неделе

Блюда которые можно приготовить на нерабочей неделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Неожиданные выходные могут стать прекрасной возможностью провести время с семьей и заняться готовкой. Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко составил топ блюд, которые смогут разнообразить ваше повседневное меню.

— Что касается топа блюд, я бы посоветовал большие, массовые блюда — типа плова, паэльи, бешбармарка, которыми можно накормить большую семью, приготовив все в одной кастрюле. Пока все это готовится, можно шинкануть два-три салата в дополнение, — рассказал Емельяненко изданию NEWS.ru .

Так же шеф-повар отметил, что неожиданные выходные отличный повод приготовить что-то особенное, сложное и оригинальное.

— Можно приготовить что-то вместе с женой или девушкой. Посмотреть более интересные рецепты и вкусовые сочетания, то, на что в обычной жизни нет времени, — говорит Емельяненко.

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