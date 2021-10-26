Стало известно, где были родители 3-летнего ребенка, погибшего в пожаре под Новосибирском

Стало известно, где была мама 3-летнего мальчика, погибшего во время пожара в частном доме в Коченевском районе. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Стало известно, где была мама 3-летнего мальчика, погибшего во время пожара в частном доме в Коченевском районе. Напомним, трагедия произошла днем в субботу, 23 октября, в поселке Мирный. Соседи успели вынести мальчика и его 4-летнюю сестру на улицу. Но дети сильно надышались угарным газом. По пути в больницу младший ребенок умер. Выяснилось, что на момент ЧП дети были дома одни.

— Известно, что в момент случившегося отец детей находился на работе, а их мама, домохозяйка, вышла в магазин, оставив малышей без присмотра. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки в доме, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую в пожаре девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3-летний ребенок погиб после отравления на пожаре под Новосибирском

Когда загорелся дом, детей эвакуировали. Но они успели вдохнуть слишком много дыма (подробнее).

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погиб 3-летний мальчик

Ребенок надышался едким дымом, он скончался в карете скорой помощи (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.