Сибиряка осудили на три года за контрабанду леса в Кыргызстан более чем на полмиллиона рублей

Сибиряк перевозил древесину на двух машинах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Карасукский суд вынес приговор жителю Томска, который незаконно пытался вывести в Кыргызстан более 40 тонн леса из Новосибирской области. Об этом сообщили в Карасукском районном суде.
— С 28 по 29 апреля 2020 года обвиняемый на двух машинах незаконно перевозил древесину в Кыргызстан через границу России и Казахстан. Сумма ущерба составила 552 574 рублей, — объяснили в суде.
Мужчину осудили на три года условно с испытательным сроком в два года. Контрабандную древесину конфисковали.
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