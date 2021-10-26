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Происшествия26 октября 2021 19:15

Сибиряка осудили на три года за контрабанду леса в Кыргызстан более чем на полмиллиона рублей

Мужчина на двух машинах вывез около 40 тонн лесоматериалов
Надежда КАСЬЯНОВА
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Сибиряк перевозил древесину на двух машинах.

Сибиряк перевозил древесину на двух машинах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карасукский суд вынес приговор жителю Томска, который незаконно пытался вывести в Кыргызстан более 40 тонн леса из Новосибирской области. Об этом сообщили в Карасукском районном суде.

— С 28 по 29 апреля 2020 года обвиняемый на двух машинах незаконно перевозил древесину в Кыргызстан через границу России и Казахстан. Сумма ущерба составила 552 574 рублей, — объяснили в суде.

Мужчину осудили на три года условно с испытательным сроком в два года. Контрабандную древесину конфисковали.

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