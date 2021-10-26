В Новосибирске концертный зал заказал себе iPhone-13 за 150 тысяч рублей

Новосибирский концертный зал «Сибирь-концерт» заказал себе последнюю модель iPhone-13 за 150 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский концертный зал «Сибирь-концерт» заказал себе последнюю модель iPhone-13 за 150 тысяч рублей. Объявление о планируемой закупке появилось на площадке «РТС-Тендер».

В документации сообщалось, что телефон должен быть небесно-голубого цвета, с объемом памяти в 512 гигабайт, а в комплекте к нему должны идти синий чехол Apple Silicone, зарядка и глянцевое защитное стекло.

Учреждение планировало заключить контракт на закупку смартфона 27 октября. Однако она была признана несостоявшейся. Возможно, причиной этого стало то, что на конкурс подала заявку только одна компания.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске не состоялся аукцион на продажу имущества «Холидея». Торги должны были пройти 8 сентября, однако на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

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