В Новосибирске на дачном шоссе установят фонари за 12 миллионов рублей

Власти ищут подрядчика, который займется установкой фонарей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске на освещение Дачного шоссе выделили 12,7 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Сейчас объявлен аукцион на поиск подрядчика, который будет заниматься непосредственно установкой фонарей. Планируется, что они будут располагаться на участке между остановками «Дачи» и «Заельцовский санаторий» и на участке от остановки «Дачи» до 1-го Мочищенского шоссе.

— Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается в пять лет с даты подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, — сообщается в документах.

Сейчас на участках планируется подготовить грунт, установить железобетонные опоры, светильники и проложить кабель. Завершить работы подрядчик должен по установке освещения до 24 декабря 2021 года.

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