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Общество26 октября 2021 19:11

Многодетную мать, которую лишили пятерых детей за фото с пособиями, новосибирские психологи признали алкоголичкой

Хотя женщина уверяет, что уже 11 месяцев не пьет
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Многодетная мать не пила 11 месяцев, но ее все равно посчитали пьющей. Фото: предоставлены героями публикации

Многодетная мать не пила 11 месяцев, но ее все равно посчитали пьющей. Фото: предоставлены героями публикации

Многодетная мать Тамара Чусовская, которую лишили пятерых детей за фото с детскими пособиями, не прошла экспертизу психологов. Женщина рассказала КП-Новосибирск, что не согласна с выводами экспертов.

— Экспертиза кафедры НГМУ показала, что я страдаю алкоголизмом, хотя с момента изъятия детей не пила, проходила лечение в подмосковной клинике. Про детей написали, что они стали неадекватными. Хотя ранее психологи писали, что дети развиты не по годам, очень любят друг друга и меня, — сообщила КП-Новосибирск многодетная мать Тамара Чусовская.

Напомним, в декабре 2020 года опека изъяла детей у многодетной матери Тамары Чусовской после доноса односельчан. Женщину застали пьяной дома с детьми, хотя на предыдущих судах ее предупреждали о контроле. И теперь она пытается добиться, чтобы ей вернули детей.

Адвокат считает, что суд в этой истории все-таки может встать на сторону экспертов.

— С момента изъятия детей в декабре 2020 года прошло 11 месяцев, и Тамара Чусовская ни разу не попадалась за употреблением спиртного. У моей подзащитной есть все справки, что она посещает нарколога и психолога, проходила реабилитацию. Однако вынуждены предполагать, что, исходя из результатов экспертизы, чуда не случится: суд может отказать в возвращении родительских прав, — сообщила адвокат Галина Кобец. — В таком случае будем оспаривать решение в Черепановском районном суде.

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