Многодетную мать, которую лишили пятерых детей за фото с пособиями, новосибирские психологи признали алкоголичкой

Многодетная мать не пила 11 месяцев, но ее все равно посчитали пьющей. Фото: предоставлены героями публикации

Многодетная мать Тамара Чусовская, которую лишили пятерых детей за фото с детскими пособиями, не прошла экспертизу психологов. Женщина рассказала КП-Новосибирск, что не согласна с выводами экспертов.

— Экспертиза кафедры НГМУ показала, что я страдаю алкоголизмом, хотя с момента изъятия детей не пила, проходила лечение в подмосковной клинике. Про детей написали, что они стали неадекватными. Хотя ранее психологи писали, что дети развиты не по годам, очень любят друг друга и меня, — сообщила КП-Новосибирск многодетная мать Тамара Чусовская.

Напомним, в декабре 2020 года опека изъяла детей у многодетной матери Тамары Чусовской после доноса односельчан. Женщину застали пьяной дома с детьми, хотя на предыдущих судах ее предупреждали о контроле. И теперь она пытается добиться, чтобы ей вернули детей.

Адвокат считает, что суд в этой истории все-таки может встать на сторону экспертов.

— С момента изъятия детей в декабре 2020 года прошло 11 месяцев, и Тамара Чусовская ни разу не попадалась за употреблением спиртного. У моей подзащитной есть все справки, что она посещает нарколога и психолога, проходила реабилитацию. Однако вынуждены предполагать, что, исходя из результатов экспертизы, чуда не случится: суд может отказать в возвращении родительских прав, — сообщила адвокат Галина Кобец. — В таком случае будем оспаривать решение в Черепановском районном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать пятерых детей, которую лишили прав после фото с пособиями и пьянок, вышла из реабилитационного центра

Женщина три месяца провела в клинике, в которую ее увезли после ток-шоу «Пусть говорят». Теперь ей могут вернуть дочерей (подробнее)

Многодетная мать, которая купалась в детских пособиях и лишилась детей, вымолила прощение на «Пусть говорят»

Депутаты Госдумы и федеральные эксперты предложили пересмотреть решение суда о лишении родительских прав. Женщине снова дадут еще один шанс (подробнее)

«Своими руками уничтожила семью»: мать пятерых детей, которая купалась в пособиях, лишили родительских прав

Односельчане говорят, что после суда еще 10 семей испугались и бросили пить (подробнее)

У многодетной матери, оскандалившейся после фото с купанием в пособиях, забрали пять дочерей

Сотрудники ПДН поймали ее на пьянстве (подробнее)