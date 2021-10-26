«Ехал прямо на них»: сибиряк разбил три припаркованные во дворе машины, устроив погоню за людьми

Автомобилист повредил три припаркованных во дворе машины и скрылся. Фото: предоставлено героями материала\Кадр из видео "Инцидент Новосибирск"

Во дворе дома на улице Высоцкого, 150/1 в Октябрьском районе Новосибирска в ночь на 25 октября произошел конфликт между автомобилистом и группой местных жителей. Как написали в соцсетях очевидцы событий, в какой-то момент мужчина на машине «Лада Веста» попытался наехать на сибиряков, и в процессе повредил несколько припаркованных во дворе автомобилей.

— 25 октября в 00:15 начались крики под окнами, а уже примерно в 00:30 заорала сигнализация на нашем автомобиле. Мой молодой человек вышел на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Место не освещенное, и к тому моменту уже все разбежались, повреждения на машине он не заметил, — рассказывает КП-Новосибирск девушка владельца одной из пострадавших машин. — Обнаружили мы их в итоге только утром, еще у нас была там записка: «Учись парковаться, ты здесь не один». То есть, нам как бы намекнули, что машину нашу поцарапали из-за того, что она якобы была не так припаркована.

Такую записку нашли сибиряки на своей поцарапанной машине. Фото: предоставлено героем материала

В общей сложности из-за этого конфликта оказались повреждены все три машины. Владельцы машин, заметившие повреждения, вызвали на место происшествия экипаж ДПС. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

— По сообщению о ДТП на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, на данном адресе никого уже не было, предположительно, виновник скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, все обстоятельства произошедшего выясняются. Из медицинских учреждений информации об обратившихся после данного случая пострадавших не поступало, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

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