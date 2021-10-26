Мошенник с дорогими авто и зарплатой в полмиллиона рублей предложил сибирячке обманывать доверчивых людей

Жительнице Новосибирска мошенники предложили устроиться к ним на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячке Евгении П. мошенники предложили вместе наживаться на доверчивых людях. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск:

— Несколько лет назад я разместила резюме на сайте по поиску работы. Оттуда «прилетело» сообщение с предложением работать SMM-специалистом. К Я согласилась, а потом в ходе переписки поняла, что мне предлагают обманывать людей, — поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

Суть работы проста: обманывать людей на спортивных ставках. В первый месяц девушке предложили зарплату в 45 тысяч рублей.

— Переписка идет в соцсетях. Что за человек с тобой общается, понять сложно, но у него есть свой канал, где он рассказывает, что живет в Дубаи, ездит на дорогих машинах и вокруг него всегда много девушек. Его заработок — около 500 000 рублей в месяц, — говорит Евгения П.

В ближайшее время читайте подробный материал об этой схеме мошенничества на нашем сайте.

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