Жителей Новосибирска старше 60 лет отправят на удаленную работу

Пенсионеров переведут на удаленную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 26 октября на заседании правительства Новосибирской области заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов призвал работодателей перевести на удаленный режим работников старше 60 лет.

— Решение принято, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Если ситуация будет ухудшаться, будут вводиться новые ограничения. На данный момент наша задача — усилить вакцинацию, — подчеркнул Юрий Петухов.

Кроме работников пенсионного возраста, на удаленку рекомендуют перевести людей с хроническими заболеваниями, а так же освободить от работы на два дня тех, кто хочет вакцинироваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.