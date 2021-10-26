Самый популярный способ участия в переписи населения — через портал Госуслуг

Многие сибиряки предпочитают проходить перепись населения онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым популярным способом участия во Всероссийской переписи населения для жителей Новосибирской области стало прохождение ее в электронном виде на портале Госуслуг. Самостоятельно переписались уже более 313 тысяч человек в регионе.

Пройти перепись на портале Госуслуг удобно и безопасно — можно самостоятельно выбрать подходящее время для участия в переписи, сделать это как с домашнего компьютера, так и с мобильного телефона, необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировались специальной комиссией при Правительстве Новосибирской области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.

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