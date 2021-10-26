Новосибирцам пообещали скидки на ярмарках за вакцинацию от коронавируса

В Новосибирске посетителям ярмарок на улицах Большевистская и Петухова пообещали скидку за прививку от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске посетителям ярмарок на улицах Большевистская и Петухова пообещали скидку за прививку от коронавируса. Мобильные пункты вакцинации будут работать прямо на мероприятиях. Об этом рассказали в мэрии города.

— На территории первой городской социальной продовольственной ярмарке (улица Большевистская, 131) мобильный пункт вакцинации будет работать 27 октября, с 14 часов, — сообщили в мэрии города. — А на территории второй городской социальной продовольственной ярмарки (улица Петухова, 69) пункт вакцинации будет работать с 27 октября еженедельно по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11 до 13 часов.

Вакцинированным на ярмарке новосибирцам подарят купоны, с помощью которых они смогут покупать товары на ярмарках со скидкой. Все желающие могут записаться на вакцинацию у администратора ярмарки или по телефону 209-11-42.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими. В Новосибирской области также ужесточаются некоторые коронавирусные ограничения: вводится системаQR-кодов и обязательная вакцинация для определенной категории граждан, заведениям общепита запретили работать по ночам, приостановлено также посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка.

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