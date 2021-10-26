Сибирячка требует у заводчицы вернуть 45 тысяч рублей за щенка с заломленными ушами

Женщина требует вернуть 45 тысяч рублей за щенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка купила у заводчицы породистого щенка аффенпинчера за 45 тысяч рублей. Однако когда женщина отвела своего нового питомца к ветеринару, выяснилось, что пес имеет проблемы со здоровьем, и не имеет ни одной прививки.

— Доктор осмотрел собаку и объяснил, что заломленные и заклеенные уши беспокоят щенка, он постоянно их расчесывает, на них образовались раны. Щенку были проставлены обязательные прививки на общую сумму 1 900 рублей, — рассказали в Дзержинском районном суде.

Тогда сибирячка обратилась к заводчице и попросила ее предоставить документы на родителей собаки, но делать это женщина отказалась. А когда продавец отказалась и возвращать женщине деньги, которые она заплатила за самого щенка и его лечение, сибирячка обратилась в суд.

Продавца обвиняют в нарушении договора купли-продажи. Суд назначен на 22 декабря этого года.

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