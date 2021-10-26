Как будут работать детские сады во время нерабочих дней в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: объяснил заместитель губернатора

Детсады буду работать с 1 по 3 ноября. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как будут работать детские сады во время нерабочих дней в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года - крайне важный вопрос для мам и пап, которым на следующей неделе все-таки придется выйти на работу. Ответил на него во время встречи с журналистами Юрий Петухов, заместитель губернатора Новосибирской области.

- Детские сады будут работать с 1 по 3 ноября 2021 года, - пояснил заместитель губернатора Юрий Петухов.

Напомним, новые антиковидные ограничения вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области.

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