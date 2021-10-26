В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 11 человек

В Новосибирской области, по данным на утро 26 октября, выявили еще 295 случаев коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области, по данным на утро 26 октября, выявили еще 295 случаев коронавируса за прошедшие сутки. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 69 280 случаев коронавируса, в том числе — у 6 548 детей. С выздоровлением было выписано 53 140 пациентов, 134 из них — за последние сутки.

— Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 84 года и женщины в возрасте 47 лет, 56 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 313 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционных стационарах города и области с диагнозом ковид и подозрением на него сейчас находится 3 271 пациент, в том числе 49 детей. В реанимации лежат 305 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 57 пациентов.

Напомним, сейчас в регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими. В Новосибирской области также ужесточаются некоторые коронавирусные ограничения: вводится системаQR-кодов и обязательная вакцинация для определенной категории граждан, заведениям общепита запретили работать по ночам, приостановлено также посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка.

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