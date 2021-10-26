Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у главы казначейства, оставили под стражей

Обвиняемого оставили под арестом еще на два месяца.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, оставили под арестом. Об этом сообщили в суде во вторник, 26 октября.
— Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого на 2 месяца, то есть — всего до 8 месяцев. Под арестом мужчина будет находиться до 26 декабря 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.
Напомним, по данным следствия, сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.
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