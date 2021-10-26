Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 13:00

Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у главы казначейства, оставили под стражей

Он будет находиться под арестом до 26 декабря
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обвиняемого оставили под арестом еще на два месяца.

Обвиняемого оставили под арестом еще на два месяца.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, оставили под арестом. Об этом сообщили в суде во вторник, 26 октября.

— Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого на 2 месяца, то есть — всего до 8 месяцев. Под арестом мужчина будет находиться до 26 декабря 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, по данным следствия, сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.