Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у главы казначейства, оставили под стражей

Обвиняемого оставили под арестом еще на два месяца. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, оставили под арестом. Об этом сообщили в суде во вторник, 26 октября.

— Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого на 2 месяца, то есть — всего до 8 месяцев. Под арестом мужчина будет находиться до 26 декабря 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, по данным следствия, сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.

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