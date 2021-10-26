Как будут работать кафе и рестораны в Новосибирске с 30 октября 2021 года: заместитель губернатора рассказал об ограничениях

Режим работы кафе и ресторанов будет ограничен.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как будут работать кафе и рестораны в Новосибирске с 30 октября 2021 года, объяснил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
- Останавливается работа кафе и ресторанов в Новосибирской области с 23.00 до 6.00, - объяснил Юрий Петухов.
Но здесь есть и исключения: кафе и рестораны будут работать даже ночью в аэропорту, на вокзалах, автостанциях. Кроме того, доставка будет работать в прежнем режиме, и можно будет приобрести блюда на вынос.
Напомним, новые ограничения ввели в Новосибирской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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