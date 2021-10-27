Как оформить инвалидность в условиях пандемии

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе НСО Ольга Барковская. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Ольга Сергеевна, что такое медико-социальная экспертиза?

- Это экспертиза, которая выявляет критерии для признания гражданина инвалидом. Он получает документ-справку об установлении инвалидности, для него разрабатывается программа реабилитации, содержащая список мероприятий по медицинской, социальной, профессиональной реабилитации, а также перечень технических средств реабилитации, которые позволят компенсировать те ограничения жизнедеятельности, которые появляются у человека. Решение о направлении на медико-социальную экспертизу принимает врачебная комиссия медицинской организации по месту наблюдения пациента. Если она выявила основания для того, чтобы направить пациента на МСЭ, у него берется согласие, а затем оформляется направление на медико-социальную экспертизу. Сейчас у пациента нет необходимости самому приносить документы в учреждение МСЭ - они поступают с помощью электронного сервиса. Как только мы видим это направление, обязательно связываемся с пациентом. Проведение экспертизы осуществляется в течение 30 рабочих дней. После этого мы повторно связываемся с пациентом, сообщаем ему о решении и о том, где получить результаты, а именно справку об установлении инвалидности и программу реабилитации.

- Что делать тем людям, у которых инвалидность оформлена уже давно?

- В период ограничений с 1 марта 2020 года в процедуре признания инвалидом существует особый временный порядок. Для тех граждан, у которых наступил срок очередного переосвидетельствования, проводится автоматическое продление, о чем мы информируем сами. Суть автоматического продления заключается в том, что мы устанавливаем ту же группу и рекомендуем те же мероприятия по индивидуальной программе реабилитации, которые были установлены ранее. Согласно постановлению Правительства РФ в период с 20 марта 2021 года до 1 марта 2022 года автоматическое продление проводится на 6 месяцев. Поэтому те пациенты, у которых ничего не изменилось и которые имеют группу инвалидности со сроком, не должны беспокоиться, режим автопродления пролонгирован. Никуда приходить не надо! Соответствующие документы отправляются заказной почтой на адрес пациента. Каждое письмо регистрируем на почте, ему присваивается шрихкод, который необходим для отслеживания письма и который можно узнать, позвонив нам на горячую линию по телефону (383) 319-87-68.

Эта мера введена на период пандемии, чтобы уменьшить риск инфицирования людей, у которых и так уже есть серьезные заболевания.

Если же произошло ухудшение состояния здоровья, пациенты имеют право обратиться в медицинскую организацию для оформления направления на МСЭ. Мы проведем экспертизу и определим другую группу инвалидности, разработаем другую программу реабилитации, которая необходима пациенту в данный момент.

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