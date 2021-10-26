В Новосибирске под суд пойдет таксист, ограбивший пассажира с перцовым баллончиком

Таксиста, который напал на своего пассажира с перцовым баллончиком и ограбил его, начали судить. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кировский районный суд Новосибирска рассматривает дело таксиста, который напал на своего пассажира с перцовым баллончиком и ограбил его. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ (Разбой) и 158 УК РФ (кража).

— Произошел инцидент ночью 20 июня этого года. После того, как мужчина довез клиента до точки, он брызнул в него из газового баллончика, а потом стал бить по голове руками и ногами, требуя отдать ему деньги, — рассказали в суде. — После этого он забрал у мужчины деньги и банковскую карту, которой он потом рассчитывался на заправках и в магазинах.

Потерпевший мужчина требует возместить ему причиненный ущерб. В суде подозреваемый свою вину признал, но утверждал, что изначально баллончик он применил, чтобы разбудить уснувшего нетрезвого пассажира. Судебное заседание отложено на 12 ноября 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.