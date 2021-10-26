QR-коды в Новосибирске введут с 30 октября

QR-коды будут обязательны в кинотеатрах, театрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-коды в Новосибирске планировали ввести с 8 ноября, но они начнут действовать в регионе на неделю раньше. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в правительстве Новосибирской области.

- QR-коды в Новосибирске начнут действовать с 30 октября, - пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов на брифинге с журналистами.

QR-коды будут обязательны в кинотеатрах, театрах, на спортивных мероприятиях, где присутствуют более 100 человек. Напомним, в Новосибирской области также продолжает действовать масочный режим.

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