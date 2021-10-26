Работают ли торговые центры в Новосибирске: прокомментировал заместитель губернатора

Торговые центры продолжат работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работают ли торговые центры в Новосибирске - важный вопрос, который волнует сибиряков в связи с введением новых ограничительных мер в регионе в связи с коронавирусом. На этот вопрос ответил заместитель губернатора Юрий Петухов.

- Торговые центры продолжат свою работу по привычному графику, но при этом обязательно строгое соблюдение масочного режима, - пояснил Юрий Петухов.

Напомним, QR-коды в регионе начнут действовать с 30 октября: их будут требовать в театрах, в кинотеатрах и на спортивных мероприятиях, где будут присутствовать более 100 человек. А работающих пенсионеров старше 60 лет отправят на удаленку, чтобы они прошли вакцинацию.

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