В Минпромторге прокомментировали исчезновение препарата для лечения легких из новосибирских аптек. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Министерстве промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировали отсутствие препарата «Формотерол» в новосибирских аптеках. Известно, лекарство предназначено для лечения легких.

— В Минпромторге Новосибирской области проводят мониторинг наличия препарата в аптечных сетях и онлайн сервисах по продаже лекарств. Предварительно установлено, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления лекарства, — сообщили в ведомстве.

По данным Минпромторга, на онлайн-сервисах в достаточном количестве есть аналоги лекарства, действующее вещество в которых — «Формотел».

— Производителям препарата направлены запросы, в которых просят их разъяснить ситуацию поставок «Формотерола» в Новосибирскую область, — добавили в Минпромторге

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