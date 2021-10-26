Власти Новосибирской области объявят новые ограничительные меры из-за коронавируса

На брифинге расскажу о новых мерах в связи с Covid-19 Фото: Иван Макеев

В правительстве Новосибирской области готовы озвучить ограничения, которые будут действовать в регионе из-за Covid-19. Брифинг состоится во вторник, 26 октября. Об этом КП-Новосибирск сообщили в правительстве.

Перед прессой в 15:00 выступит заместитель Губернатора Юрий Петухов, который и расскажет о том, какие меры начнут действовать с 30 октября в Новосибирской области.

Ранее стало известно о том, что в регионе могут ввести новые ограничительные меры из-за напряженной ковидной обстановки.

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