В двух новосибирских пунктах вакцинации сократили график работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в двух прививочных пунктах изменился график работы. Речь идет о тех, что находятся в ТЦ «Авалон» и «Фудсиб». Об изменении графика сообщили в мэрии города.

Согласно опубликованной информации, в ТЦ «Авалон» на улице Красных Зорь привиться можно по средам с 10 до 11. А в ТЦ «Фудсиб» на улице Пасечной получить вакцину от ковида новосибирцы могут по вторникам и четвергам с 10 утра до полудня.

В мэрии напомнили, в городе продолжается массовая вакцинация населения. Записаться на прививку можно по телефонам поликлиник и call-центров, по телефону единой регистратуры и на портале «Госуслуги».

Для того, чтобы привиться от ковида, нужно предъявить паспорт, полис ОМС, СНИЛС и сертификат о прививках при наличии.

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