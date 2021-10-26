Сибиряка приговорили к обязательным работам за ложный донос на ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор мужчине, оклеветавшему ребенка. Сделал он это из-за неприязни к несовершеннолетнему и его матери. Подробности о случившемся сообщили в пресс-службе суда.

— В мае 2021 года пьяный сибиряк порезал себе руку ножом. После чего обратился в полицию, заявив, что на него с ножом напал ребенок. Его предупреждали об ответственности за ложные показания, но мужчина стоял на своем. Правоохранители провели проверку и установили, сибиряк оклеветал несовершеннолетнего. В отношении него возбудили дело о ложном доносе. Вину в содеянном обманщик признал, — говорится в сообщении на сайте госоргана.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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